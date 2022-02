Era diffidato, Danilo, ed è stato ammonito per il fallo di gioco su Jeremie Boga, che gli era sfilato sulla sinistra proponendosi con pericolosità per un possibile cross. Ecco, Boga non aveva fatto i conti con Danilo, che non aveva alternativa se non quella di bloccarlo con un fallo. In attesa del Giudice Sportivo si può già parlare di espulsione per l'esterno brasiliano: era infatti diffidato e salterà la prossima partita di campionato per i bianconeri, dunque il derby con il Torino di venerdì sera.