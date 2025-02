Danilo debutta col Flamengo e vince subito un trofeo: trionfo in Supercoppa

AFP via Getty Images

Non poteva iniziare meglio di così l'avventura dial. Il difensore brasiliano ha esordito nella finalissima di Supercoppa Rei che ha visto la sua squadra trionfare per 3-1 contro il Botafogo. La doppietta di Bruno Henrique e il goal di Luiz Araujo hanno spianato la strada alla formazione 'Rubro-Negro'. Inutile nel finale è stato il goal del Botafogo griffato da Patrick de Paula. Danilo, dal canto suo, è entrato in campo proprio al 90' sul risultato di 3-1 in favore del Flamengo. Un ingresso in campo che gli ha consentito di mettere le mani sul primo trofeo della sua nuova avventura in Brasile. A fine partita, l'ex Juventus ha sollevato il trofeo insieme ad un'altra vecchia conoscenza bianconera, ovvero Alex Sandro.