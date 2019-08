E' il giorno di Danilo. Il terzino del Manchester City sbarcherà a Torino già nella giornata di oggi e, come riporta Tuttosport, domani potrebbe sostenere le visite mediche con la Juventus. I bianconeri hanno perfezionato ieri l'accordo con i Citizens nella giornata di ieri: Cancelo vola in Inghilterra in cambio di 28 milioni ed il cartellino dell'ex terzino del Real Madrid che oggi diventerà ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus.



Seguite tutta la giornata di Danilo in diretta su Ilbianconero.com