La Juventus ieri sera col Sassuolo ha dato una prova di continuità, sì. Ma di risultati. Non altrettanto si può dire della prestazione. Una performance non del tutto convincente, ancora una volta, che sottolinea tutte le difficoltà della zona centrale dalla cintola in giù, con un centrocampo che delude (soprattutto Arthur, mentre Bentancur e Rabiot vengono valutati in modi abbastanza contrastanti) e un Bonucci in seria difficoltà. Spicca invece la prova di Danilo, e tutto sommato bene pure Frabotta. Davanti Dybala non brilla e si fa pure male, ma al suo posto entra un super-Kulusevski...

TUTTI I VOTI