Fino alla sosta c'erano solo due giocatori sempre presenti in tutte le 9 partite giocate dalla Juventus in questo inizio stagione (6 di campionato e 3 di Champions League): Leonardo Bonucci e Danilo.E vi diremo di più: anche senza il forfait del numero 19 bianconero,Se infatti contro Spezia e Verona Bonucci ha lasciato il campo prima del 90', Danilo è l'unico ad aver disputato per intero tutte le partite. Insomma, è stato letteralmente sempre in campo, Champions compresa, dal calcio d'inizio della prima giornata di campionato fino al fischio finale del match con la Lazio.Danilo è stato uno dei calciatori-simbolo della gestione di Pirlo: si è reinventato nel ruolo di difensore nella linea a 3 nei moduli fluidi del Maestro e ha ritrovato stabilmente la nazionale,E si sta disimpegnando sul lato sinistro del campo, lui che è un destro naturale. Anche stasera contro il Cagliari, Danilo sarà pronto a dare copertura e offrire sovrapposizioni al "compagno di catena", Frabotta o McKennie che sia. Perché a volte per far rinascere un giocatore basta l'allenatore giusto.