6









"RABIOT 6.5 - Sulle tracce di Barella e non solo, sempre con quell'andatura un po' dandy dietro la quale si celano comunque sparute tracce di incisività che tornano utilili alla causa". Così Tuttosport racconta la partita di Adrien Rabiot, il dandy scanzonato della Juve, che contro l'Inter stupisce. Lui ma non solo. Nel pareggio, tramutato in vittoria e in finale di Coppa Italia dal 2-1 dell'andata, sono tanti gli aspetti positivi, con solo qualche basso. Chi spicca è ancora una volta Danilo, che sta giocando a livelli altissimi e continua ad impressionare: "Già solo le statistiche del primo tempo dell'ex City sono imbarazzanti, per gli altri: 47 passaggi tentati, 47 passaggi completati. La perfezione".



JUVE-INTER, TUTTE LE PAGELLE DEI GIORNALI NELLA NOSTRA GALLERY.