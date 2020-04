La quarantena è dura, ma con la giusta compagnia, può diventare anche sopportabile. Parola di papà, o meglio, parola di. Infatti, il terzino brasiliano della Juventus ha postato una foto sul proprio profilo Instagram, in cui si vede in posa con i due figli accanto. Più dell'immagine però, sono le parole a dimostrare tutto l'affetto del papà: "La miglior compagnia che si possa avere in questo momento triste che il mondo sta vivendo". E gli affetti dei propri cari, effettivamente, nei momenti bui sono sempre una medicina migliore di tante altre.