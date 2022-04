Traguardo prestigioso per Danilo, raggiunto dal difensore bianconero nella partita disputata ieri contro il Cagliari. Per il brasiliano si è trattato della presenza numero 150 nei top cinque campionati europei: la 75a in Serie A, che va a sommarsi alle 41 in Liga e alle 34 in Premier League. Con la Juventus Danilo ha da poco superato le 100 presenze: è a quota 104, a 36 partite dal suo record di "longevità" con una società: il Porto.