Il laterale della Juve Danilo ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Marca dopo la gara vinta contro la Serbia per 2-0.SULLA SERBIA - 'L'avversario ci ha messo in difficoltà impostando la gara sulla fisicità. Ma nel secondo tempo abbiamo ottenuto quello che ci era mancato nel primo, mantenendo la pazienza e segnando due gol'.SU NEYMAR - 'Ha la caviglia un po' gonfia. Per noi è molto importante, speriamo non sia nulla di grave. Speriamo che i nostri giocatori più forti con la palla tra i piedi vengano protetti'.SENSAZIONI - 'Sono molto contento di essere qui con la Nazionale a disputare un altro Mondiale. Spero che tra meno di un mese potremo festeggiare'.SULLA SPAGNA - 'E' una grande squadra, con giocatori molto tecnici e veloci. Questo è il loro stile. La Spagna è la Spagna e sicuramente andrà lontano nella competizione'.