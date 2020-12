In una lunga intervista sul suo profilo Instagram, il difensore della Juventus Danilo ha parlato anche del suo tempo libero quando non si allena: "Leggo, guardo i video di Tedx e faccio yoga. I videogiochi? Ci ho provato varie volte, ma non so giocarci. Sono scarso, non ci ho mai giocato nemmeno da piccolo. Arrivo da una famiglia umile dove i miei giochi erano il calcio per strada e altri giochi con i ragazzi del mio quartiere. Alcune volte mi dico di iniziare con i videogiochi, ma poi non riesco. In quelli di calcio poi, sono il peggiore. Il più bravo è Alex Sandro, quando ne parlava con Douglas Costa chiedevo sempre di cambiare discorso".