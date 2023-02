Al rinnovo di Danilo non seguirà quello di Leonardo Bonucci. Come riferisce la Gazzetta dello Sport infatti, l'italiano andrà in scadenza di contratto nel 2024. La Juve non ha intenzione di rinnovare il suo contratto e sarà proprio Danilo a ereditare la fascia da capitano. Fascia che ha già indossato in stagione ma solo per l'assenza di Bonucci. Stesso discorso per Rugani, anche per lui non ci sarà nessun prolungamento del contratto e andrà in scadenza tra un anno e mezzo.