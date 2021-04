Meu Deus , que sentimento de impotência ler esses dados a cada manhã! Vidas transformadas em números, estatísticas. Isso não pode seguir ‘ normal!’ pic.twitter.com/UvxVv8u967 — Danilo Luiz (@2DaniLuiz) April 9, 2021

Il brasiliano della Juventus ha commentato i terrificanti numeri dei morti per Covid in Brasile nell'ultima settimana. Il giocatore ha scritto su Twitter: "Mio Dio, che sensazione di impotenza leggere questi dati ogni mattina! Vite trasformate in numeri, statistiche. Questo non può essere normale!".