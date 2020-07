Che botta! Non ce la fa, Danilo. Al 24', uno scontro bruttissimo con Ramirez in area piccola: testa contro testa, con il doriano che se la cava con un'apertura frontale e una vistosa fasciatura, con il brasiliano che però deve abbandonare il campo per i giramenti di testa che hanno fatto seguito all'incidente in area. E pensare che l'ex Real era partito anche bene: proprio sul colpo di testa finale - poi 'fatale' ai fini della sua gara - aveva fatto l'ennesima chiusura intelligente e coraggiosa. Purtroppo, niente da fare: Danilo abbandona il campo e si farà curare al rientro negli spogliatoi. L'ematoma era decisamente vistoso, al suo posto dentro Bernardeschi con Cuadrado che torna a fare il terzino.



BATTIBECCO - Non solo il problema, ma anche il battibecco a colorare il cooling break di Juve-Sampdoria. Quagliarella si è avvicinato alla panchina bianconera e ha ammonito gli avversari, a suo dire troppo infervorati in questi primi minuti di gara. Sullo scontro tra Ramirez e Danilo, parte delle riserve juventine aveva chiesto ad alta voce la sanzione per il doriano.



