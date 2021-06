Oltre che insostituibile per Andrea Pirlo in questa difficile annata sulla panchina della Juventus (è sceso in campo per più minuti rispetto a Cristiano Ronaldo), il duttile difensore e terzino Danilo è un totem pure per Tite, c.t. del Brasile. La nazionale verdeoro sta portando avanti una striscia di dieci vittorie consecutive tra tutte le competizioni (amichevoli, qualificazioni ai Mondiali, Copa America attualmente in corso) e Danilo è l'unico giocatore ad essere partito titolare in tutti questi dieci match. Una garanzia di rendimento e disciplina tattica.