Stessa squadra ma nuova vita per il difensore brasiliano della Juve. Il giocatore ha cambiato numero di maglia abbandonando il 13 che aveva scelto nelle ultime due stagioni e scegliendo la numero 6. Il motivo? Lo spiega La Gazzetta dello Sport: da una parte c'è la convinzione del giocatore di essere un elemento importante per Allegri come terzino ma anche come centrale di difesa e in caso d'emergenza a centrocampo; l'altro è per omaggiare Gaetano Scirea, storico numero 6 bianconero.