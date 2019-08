Lo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku non è l'unico affare, e nemmeno l'unico scambio, a tenere banco in casa Juventus. I bianconeri, infatti, lavorano all'operazione che vede coinvolti Joao Cancelo da una parte e Danilo dall'altra con il Manchester City. L'intesa è più vicina, ma, come racconta La Gazzetta dello Sport, Fabio Paratici non ha offerto più di 3 milioni di euro netti a stagione al terzino brasiliano, che invece ne guadagna oltre 5 all'anno ai Citizens. Sarà decisiva la volontà del calciatore.