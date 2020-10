Dal sito ufficiale Juventus.com

"Secondo gol per Dejan Kulusevski all'Allianz Stadium in due partite. Il Verona è la prima squadra contro cui è andato in gol in Serie A sia con il Parma che con la Juventus. Dei 12 gol segnati da Dejan in Serie A, questo è il secondo arrivato da subentrato (il primo contro il Napoli a luglio).

Il Verona non rimaneva imbattuto per due match consecutivi in Serie A contro la squadra campione d’Italia dal 2000 (serie in cui arrivò a quattro tra Milan e Lazio).



La Juventus non rimaneva senza vittorie per due incontri di Serie A consecutivi contro il Verona dal 1989 (quattro).



La Juventus non ha mai effettuato più di due tiri nello specchio nel corso dei primi tempi di gioco di questo campionato (stasera uno contro il Verona).



Álvaro Morata non serviva un assist in Serie A da maggio 2016 (per un gol di Bonucci contro la Sampdoria).



Morata e Dybala non giocavano insieme dal primo minuto con la Juventus in Serie A da febbraio 2016 (contro il Napoli).



Danilo e Leonardo Bonucci sono gli unici giocatori della Juventus scesi in campo dal primo minuto in tutte e quattro le gare giocate dagli juventini in questo campionato.".