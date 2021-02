La Juventus stasera affronta il Crotone con un solo diffidato: Danilo. E dopo 5 minuti del secondo tempo, il brasiliano ha rimediato un'ammonizione (a dire il vero evitabile) per un pestone a Reca che avanzava palla al piede: salterà dunque la trasferta di sabato sera contro il Verona. E qui si apre un problema di formazione per Andrea Pirlo, che con Cuadrado ancora ai box per infortunio e Danilo squalificato, non avrà in rosa un terzino destro. O promuoverà qualcuno dall'Under 23 o adatterà qualcuno: magari uno dei due terzini sinistri Alex Sandro e Frabotta, o un Bernardeschi o un Chiesa...