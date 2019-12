La prestazione di Danilo? Da sei, anche un po' stentato. "Inizia con troppi passaggi sbagliati, cresce alla distanza", si legge nelle nostre pagelle. E la notizia è che i bianconeri stanno cercando subito il sostituto. Un'occasione e non una ricerca affannosa, perché comunque Danilo avrà nuove chance di riprendersi un posto da titolare o meno marginale (dall'altro lato, visto che De Sciglio?). E così vien fuori che la Juventus non molla Thomas Meunier, terzino destro del Paris Saint-Germain. In scadenza di contratto, il giocatore può sostituire il brasiliano. Che non ha convinto Sarri in questi primi mesi in bianconero.