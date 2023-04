Il difensore brasiliano dellaha rilasciato un'intervista a The Athletic. Le sue parole:"Proviamo a segnare due o tre gol in ogni partita. Sarebbe meglio vincere con un margine superiore e con più tranquillità. Ma se non riusciamo a trovare un altro gol e le cose non vanno come vorremmo, abbiamo questa capacità di non subire. Difendiamo come una famiglia e lasciamo tutto in campo. I nostri nuovi acquisti all'inizio non capiscono, ma poi imparano. C'è sempre qualcuno pronto a mettere in campo quella scivolata in più, a parlare, a raddoppiare per aiutare il suo compagno di squadra. Questo è il bello della Juve. Avere una difesa brasiliana in Italia è motivo di orgoglio perché qui c'è una scuola ben precisa, abbiamo imparato bene grazie a ragazzi come Bonucci, Chiellini e Barzagli. Quale altro brasiliano in rosa? Mi piacerebbe avere Casemiro. Sarebbe a casa qui"."Sarri e Pirlo erano diversi ma pensavano al calcio allo stesso modo. Volevano passaggi corti e che tutti giocassero vicini e costruissero attraverso i terzi. Allegri vede il calcio in modo più diretto, con lanci lunghi, con aggressività, che è un altro modo di vincere. Ho imparato da tutti loro ma penso che Allegri sia la persona giusta per la Juventus in questo momento. È un incredibile "gestore". Tra tutti quelli con cui ho lavorato è il miglior uomo-manager e questo non dovrebbe essere dato per scontato perché gestire i rapporti con gli esseri umani non è facile. Non so se altri allenatori sarebbero stati capaci di quello che sta facendo lui, motivando i giocatori in modo tale da rimanere concentrati sul campo. Non è stata una stagione facile e lui ha gestito la situazione nel modo giusto".