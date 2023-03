Le parole dia Sky Sport:ALLA JUVE - "Provo a fare il mio lavoro sempre, aiutare i più giovani, abbiamo vissuto qualcosa in più di loro. Sono contentissimo qui, ho trovato una casa che mi ha abbracciato, quello che faccio in campo è ripagare la fiducia".CAMBIARE RUOLO - "Da destra a sinistra mi mette 5-10 minuti per abituarmi, preferisco a destra, come centrale a due a sinistra. Basta essere a disposizione, le cose così diventano più facili, i ragazzi mi danno una mano se sbaglio".REGOLE - "Sono importanti per avere la compattezza che cerchiamo qui alla Juve. C'è stato un cambio di generazione, tanti giocatori importanti sono andati via e qualcosa si è perso. I ragazzi hanno sbagliato e lo sanno, nessuno punta il dito su di loro, quando uno sbaglia sbagliano tutti. L'importante è imparare, gli errori ci stanno ed essere a disposizione".IL GRUPPO - "Quello che provo a dire nello spogliatoio, sappiamo che non siamo una squadra che abbiamo gente con tanta esperienza e spessore internazionale, lo sappiamo. Se giochiamo uno per l'altro diventiamo sempre più forti e difficili da battere. Questa è la linea da seguire, questa è la nostra forza".