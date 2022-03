L'esterno bianconero, Danilo, si è raccontato in un video creato e pubblicato dalla Juventus attraverso i suoi canali ufficiali. Il brasiliano ha parlato di diversi temi tra cui anche quello legato ai vari ruoli da lui interpretati da quando è al servizio della Vecchia Signora, svelando anche un particolare e curioso retroscena del suo passato.



'Ho fatto il terzino destro, il terzino sinistro, centrale di difesa e centrocampista. Me la sarei cavata come portiere, fino a quando avevo 11 anni volevo stare in porta, poi ho conosciuto un allenatore che mi mise terzino sinistro e credo che aveva ragione'.