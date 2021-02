Danilo si è raccontato in una lunga intervista a TNT Brasil, spiegando: "Penso che dopo la mia partenza dal Porto, questo è il momento in cui sto avendo più continuità. Ed è ciò che ho sempre cercato. Sono felice per questo momento personale, che è certamente uno dei migliori della mia carriera, e poi per poterlo vivere qui perché è un club in cui mi sono identificato fin dall’inizio".