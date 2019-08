Le visite mediche di Danilo al J-Medical sono fissate. Il terzino brasiliano si sottoporrà ai consueti test fisici nella mattinata di domani, a partire dalle 8.30. Arrivato questa sera all'aeroporto di Caselle, Danilo è pronto a iniziare la propria avventura alla Juventus e Maurizio Sarri non vede l'ora di averlo a disposizione per l'allenamento di domani pomeriggio. Il via libera è in arrivo dopo le visite, con l'ufficialità in arrivo subito dopo la mattina. Al Manchester City lo stesso vale per Joao Cancelo, arrivato oggi da Torino.