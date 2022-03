A tutto Danilo. Il difensore della Juventus ha parlato a Dazn, raccontandosi a 360°, ecco le sue dichiarazioni: "Gol Atalanta? Me lo sentivo quando sono andato in area, Dybala ha crossato e sono riuscito a fare questo goal importantissimo per noi".



DA DOVE ARRIVA - "Sono andato per la prima volta in spiaggia a 17 anni. Vengo da Bicas, una città in cui c'è una piazza e una chiesa e tutti si conoscono. Un posto molto piccolo".



GIROVAGARE - "Quando ho iniziato a giocare pensavo che avrei trascorso tanto tempo in una sola squadra, invece questo lungo viaggio mi è servito tanto e mi ha fatto arrivare alla Juventus nel momento giusto".



CARNEVALE DI RIO - "Non sono mai stato lì perché comunque ho lasciato il Brasile molto presto per andare in Portogallo. Il carnevale si vive in maniera diversa nelle città piccole: in quei cinque giorni di festa vedi la gente in maniera totalmente diversa rispetto al quotidiano. Si va in strada con canzoni a ballare, travestendosi".



IN INGHILTERRA - "Sei Danilo!", e io rispondevo "sì, posso prendere un caffè?". La gente pensa che i calciatori fanno soltanto una vita particolare, ma a me piace tanto stare coi piedi per terra".



GUARDIOLA - "I giocatori che hanno la fortuna di lavorare con Guardiola, se sono intelligenti, è come se facessero un corso d'allenatore".



