Dopo lo spettacolare esordio contro il Napoli, Il Corriere di Torino ha riportato alcune dichiarazioni di Danilo. Il terzino destro ha regalato un’ottima prestazione contro i partenopei andando in goal 28 secondi dopo il suo ingresso in campo al posto dell’infortunato De Sciglio: “E’ stata una gara speciale. Ho giocato tante partite simili in carriera ma averla vinta ed avere segnato è indimenticabile. Ora dobbiamo migliorare sotto tanti punti di vista. Approfittando della pausa per le nazionali possiamo concentrarci sul gioco e la condizione atletica. I brasiliani in squadra mi stanno aiutando nell’ambientamento. Conosco da tempo Douglas Costa ed è sempre straordinario giocare con lui. Alex Sandro invece non è un compagno ma un fratello. Mi sta dando una mano incredibile sia per adattarmi a questa squadra che a questa città. Sarri è un grande tecnico e sono davvero felice di poter lavorare con lui”.