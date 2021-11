In una lunga intervista concessa a Goal,ha parlato del suo rapporto con: "E' come un fratello, fa parte della mia famiglia, abbiamo creato un'amicizia diversa da qualsiasi altra cosa. Le nostre famiglie sono davvero molto vicine. Siamo grandi amici. E' il padrino del mio secondo figlio. Quando sono con i suoi genitori sento quell'energia e mi trattano come un figlio, proprio come i miei genitori trattano lui. Abbiamo creato un'amicizia profonda. Lo apprezzo molto e spero di portarlo con me per il resto della mia vita. Abbiamo profili diversi. E' molto introverso, è un tipo molto per le sue, non parla molto. Io sono più comunicativo, mi piace parlare e sono più scherzoso. Andiamo molto d'accordo, ci rispettiamo a vicenda e abbiamo molti trascorsi di vita insieme. In ritiro eravamo sempre insieme nella stessa stanza: prima a Santos poi a Porto. Poi lui è andato alla Juve e ognuno è andato per la sua strada, ma continuavamo a vederci e parlavamo. Poi quando sono arrivato alla Juve, mi ha accolto a braccia aperte. Sono curioso di sapere quante partite abbiamo giocato insieme".