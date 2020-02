Il terzino brasiliano della Juventus Danilo ha parlato al termine della partita persa contro il Lione. Particolare attenzione all'analisi della partita, ma anche sulle parole di Leonardo Bonucci che ha parlato, a termine gara, di un atteggiamento non perfetto dei titolari della sfida. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Sono d'accordo sull'analisi, non capisco, ma siamo coscienti di aver regalato il primo tempo. Nel secondo molto meglio. Dobbiamo tenere il possesso, restare sempre corti, abbiamo l'obbligo di vincere davanti al nostro pubblico. Bonucci? Non posso parlare di una cosa che non so, devo prima informarmi".