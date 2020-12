Le considerazioni di Danilo, schierato titolare da Pirlo sulla fascia sinistra, all'intervallo di Juventus-Atalanta (punteggio di 1-0 dopo i primi 45 minuti grazie al grandissimo gol di Federico Chiesa): "Non è stato più difficile del previsto: ce l'aspettavamo che sarebbe stata una partita complicata, l'Atalanta ha già dimostrato anche in Europa di essere una squadra tosta. Adesso dobbiamo riposare e tornare ancora più cattivi per il secondo tempo, sfruttando gli spazi che ci regaleranno. C'è da cambiare qualcosina nell'atteggiamento, ma siamo sulla buona strada".