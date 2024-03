Le parole dia Sky:EMPOLI - Dopo quel pari abbiamo perso un po' di certezze, non entusiasmo ma concentrazione su tutta la partita e questo si paga. Quello che ci siamo detti è che dobbiamo tenere lo spirito di sacrificio che è quello ci porterà ai risultati che ci serviranno per l'obiettivo.DIFESA - Una responsabilità che ci prendiamo. Tutta la squadra difende ma noi dobbiamo migliorare e lavorare. Non sono qui a cercare alibi, lavoro, miglioramento, concentrazione e aspettare che la fortuna ci ritrovi. Ma non dobbiamo guardare questo: lavorare e migliorare, tenere la porta inviolata.ANNO SCORSO - Fino a gennaio andavamo bene, dobbiamo ritrovare la concentrazione in più, la cattiveria in più, stare sul pezzo per tutta la partita. Ma mi tengo lo spirito, l'avevamo rimessa in piedi e non era facile.RISPETTO ALL'INTER - Non ci sentiamo così inferiori, per niente