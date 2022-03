Al temrine del match dell'Allianz tra Juventus e Villarreal, il terzino dei bianconeri Danilo ha commentato quanto avvenuto in campo ai microfoni di Sky Sport.



'Dire che è stata una partita strana dopo questo risultato non ha senso, quando perdi così sembra che cerchi degli alibi. Dobbiamo migliorare in fase di possesso palla e cercare di sfruttare le opportunità per punire gli avversari. Se alla fine riuscivamo a pareggiare la gara saremmo andati ai supplementari, siamo andati troppo avanti e loro ci hanno punito. E' difficile capire quello che è successo, dobbiamo solo alzare la testa, chiedere scusa a tutti e tornare a lavorare. Nella Champions anche le piccole cose fanno la differenza e questo ci deve servire da lezione per il futuro, sperando di regalare qualche gioia in più ai nostri tifosi'.