Liegi: "Pelé? Qualsiasi cosa io dica non si avvicinerà mai a quello che rappresenta per il calcio mondiale, per lo sport e per il Brasile. Io ho un bel ricordo legato gol che ho fatto in finale di Libertadores e alla sua esultanza.""È bello tornare a casa e ritrovare i nostri tifosi. Bremer è tornato un po’ prima ma siamo qui da tre giorni. Era importante fare minuti oggi per ritrovare la condizione"Il nostro obiettivo è avere l’atteggiamento delle ultime di campionato e pensare partita dopo partita. Il Napoli sta facendo cose brillanti, ora ci sono dieci punti che sono tanti. Noi dobbiamo fare il nostro e avere quell’atteggiamento per raggiungere grandi obiettivi.""Io ho trovato una squadra e uno staff tranquilli. Stiamo lavorando con la testa giusta. Noi dobbiamo fare il nostro lavoro in campo, non controlliamo quello che succede fuori. Sono sereno, la Juve è una società seria che sistemerà tutto. Poi spingeremo tutti per tornare a vincere".