Il difensore della Juventusha parlato a Sky dopo la gara contro il Sassuolo. Le sue parole:"Per poter giocare ogni 3 giorni si devono spendere tante energie fisiche e mentali, però ci permette anche velocemente di cambiare la strada che ci porta una sconfitta. Siamo dispiaciuti per la sconfitta e quel primo tempo, Però dobbiamo subito imparare. Giovedì abbiamo una partita molto importante per la stagione e dobbiamo essere preparati"."Si deve provare a stare più alti, fare pressione più intensa e abbassare il quinto supero. È normale, nel calcio si parla tanto di giocare a 3, 4 o 5 ma la cosa più importante è la consapevolezza degli spazi e dei movimenti. In questo dobbiamo migliorare"."L’atteggiamento è importante, però per giocare a calcio ci vuole testa, capire spazi e movimenti, capire come gioca l’avversario. Se hai l’atteggiamento giusto ma corri da un lato all’altro senza pensare e interpretare la partita loro ti portano a giro. Il Sassuolo ha un palleggio importante da anni e può far girare la testa"."Il segreto del successo delle squadre è interpretare tutte le partite allo stesso modo. Stiamo provando a farlo ma non è facile. Oggi dopo il gol abbiamo avuto un atteggiamento aggressivo e dobbiamo averlo dal primo minuto della partita. Da domani dobbiamo cambiare pensiero perché è una settimana molto importante per noi".