Il capitano della Juventusha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria sulla Salernitana. Le sue parole:"La cosa più importante è che siamo stati noi ad avere l’ambizione di fare qualcosa di importante, con la voglia di migliorarci sempre. Questa è la forza di questa squadra, andiamo avanti in questo modo"."Magari la sofferenza è stata inaspettata per chi osserva da fuori, ma sapevamo sarebbe stata una gara diversa dalla Coppa. Non è mai scontato vincere come abbiamo fatto giovedì, serviva una gara da Juve anche per vincere a Salerno"."Il mister è più esperto di me, dice cose non scontate e sempre giuste. Abbiamo l’ambizione di fare qualcosa di importante, ma non guardiamo troppo in là Abbiamo un’ambizione diversa e un sogno, ma pensiamo sempre a noi".