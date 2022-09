Il laterale della Juve,, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Mediaset al termine della sfida contro il Psg.'Mi chiedo perché doveva essere una partita facile per il Psg. Io non capisco questa domanda, noi lavoriamo ogni giorno per giocare e vincere. Sappiamo che a Firenze abbiamo giocato sotto il nostro livello, ma oggi, a parte i primi 20 minuti abbiamo dimostrato di avere carattere. Solo così possiamo andare avanti e vincere. Dobbiamo ripartire da qui, quelli che sono arrivati quest'anno devono mettere questa voglia e questo pensiero, solo così possiamo diventare fortissimi'.