Le parole di: "Il Verona ci ha messo tante volte in difficoltà, stasera ci attendiamo una gara tosta e pensiamo che ci vengano a pressare. Ma ci siamo preparati bene e sappiamo cosa fare per vincere. Vlahovic e Zakaria? Si sono integrati bene, non abbiamo ego in squadra, siamo dei professionisti e si sono trovati subito benissimo. Abbiamo cercato di farli sentire subito a casa e speriamo ci diano subito una mano per vincere. Contro queste squadre che giocano uomo a uomo bisogna muovere veloce la palla e con precisione, muovendoci bene".