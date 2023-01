Le parole di Danilo a Juventus Tv:"Che aria si respira? Sicuramente un ambiente diverso, è una situazione che non abbiamo mai vissuto. La storia della Juventus è stata costruita da gente che non ha mai smesso di lavorare. Dobbiamo seguire questa strada, questa maglia merita che ognuno di noi lasci anche un pezzo di gamba in campo per portare a casa la vittoria. La Juventus affronta questo momento con serenità ma come un blocco unico. Incontro con Scanavino e Ferrero? Ci hanno detto di restare un gruppo unito. Purtroppo noi calciatori l'unica cosa che possiamo fare è lottare in campo. Loro faranno il proprio lavoro fuori dal rettangolo di gioco".