1









Se c'è un nervo scoperto nella Juventus di mister Sarri in queste ultime uscite è la fragilità mentale a tratti mostrata dai bianconeri, incapaci a volte di mantenere il pieno focus per tutti i 90 minuti. Questo è stato l'argomento principale delle parole del terzino Danilo pochi minuti prima di Juve-Sampdoria: "Sarà una gara dura come tutte le altre. Ma questa è particolarmente importante, è come una finale: dobbiamo stare con la testa bene in partita, dobbiamo approcciare il match con la giusta concentrazione fin dal minuto zero, per non commettere gli errori visti di recente e vincere. Questo è l'aspetto più determinante: in un periodo di tante sfide ravvicinate come questo, noi giocatori siamo molto sollecitati, ma non dev'essere una scusa per deconcentrarci. Questo scudetto, quando arriverà, sarà stato difficile, ma non più difficile del previsto, però: le avversarie contro la Juve si preparano sempre molto bene, quindi è sempre complicato conquistare il campionato di Serie A".