Le parole dia Juventus Tv:"Fortunatamente il calcio ci regala l'opportunità di fare meglio rispetto a quanto fatto con il Maccabi. C'è solo da ringraziare i ragazzi e lo staff: questi giorni sono stati difficili, ma abbiamo fatto bene stando mentalmente dentro la partita. Abbiamo ottenuto un risultato importante per il prosieguo della stagione. E' una vittoria importante, che ci dà un segnale di concretezza. Abbiamo bisogno di quello, devono sempre essere gli altri a mollare prima di noi. Possiamo essere una squadra tosta e forte solo con uno spirito di sacrificio maggiore degli altri. Prima della partita ho detto che i primi a mollare dovevano essere loro, non noi. Questo risultato non cambia la stagione, ma è un piccolo passo nella direzione in cui vogliamo arrivare. Da quando sono arrivato ho sempre sentito che 'la Juve non muore mai'. Non era una paritita facile, c'era una grande carica psicologica. La cosa più importante è essere concreti, essere squadra e stare compatti. Dobbiamo avere bene in testa che ognuno ha bisogno d'aiuto, così pensiamo sempre al momento successivo della partita. Bonucci è entrato dandoci una grossa mano in un momento importante della partita e questo dimostra lo spirito che c'è in questa squadra. Dobbiamo tenere presente che questa partita deve essere un punto di riferimento per il futuro".