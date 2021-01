Danilo, a JTV, presenta Milan-Juve.



MOLTO IMPORTANTE - "Partita molto importante, perché giochiamo con una squadra che conosciamo tutti come molto forte e sono primi in classifica. Noi vogliamo andare lì, dove sono loro, e per farlo dobbiamo vincere.



PUNTO DI FORZA - "Sono una squadra giovane, con giocatori bravi, idee chiare. Tutte le squadre con idee chiare ed equilibrate sono più vicine alla vittoria. Noi stiamo lavorando per quello, sappiamo cosa fare".



APPROCCIO - "Fa la differenza? Sicuramente sì, può fare la differenza come in ogni partita. Poi però se molliamo accade una roba che non vogliamo. Dobbiamo essere concentrati e con intensità alta per vincere".