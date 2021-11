Dopo il suo intervento in conferenza stampa,ha parlato anche ai microfoni di JTV per presentare la sfida di domani sera tra. "Laè uno dei nostri obiettivi, finora stiamo facendo bene. Non possiamo essere due squadre diverse in campionato e in Europa. Domani dobbiamo vincere davanti ai nostri tifosi. In Champions League non ci sono gare semplici. Loro hanno tanta qualità, hanno anche qualche brasiliano che conosco perchè giochiamo insieme in Nazionale, quindi dobbiamo affrontarli nel miglior modo possibile". E ancora: "Abbiamo tanta voglia di rialzare la testa, siamo i primi ad essere delusi dagli ultimi risultati. Dobbiamo trasformare questa rabbia e delusione in cattiveria agonistica. Non è un problema fisico, i viaggi non contano sulla nostra condizione. Dobbiamo affrontare ogni gara nella migliore maniera possibile e provare a vincerla".