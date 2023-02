Il difensore della Juventusha parlato ai microfoni di Jtv dopo la gara contro il Nantes. Le sue parole:"Abbiamo avuto alcune occasioni principalmente nel primo tempo, dobbiamo imparare. In Europa qualunque sia l’avversario la partita non finisce mai. Dobbiamo sempre avere l’atteggiamento giusto e la giusta concentrazione. Loro hanno fatto gol sfruttando un’opportunità e la partita è diventata più difficile"."Tutti abbiamo sbagliato le ultime scelte. Arrivavamo nell’ultimo terzo del campo con discreta facilità ma poi le scelte non sono state quelle migliori. Miglioriamo subito in questo, ma siamo fiduciosi per andare lì a fare risultato"."Sapevamo che hanno giocatori di qualità e velocità in avanti. Con i cambi hanno inserito un altro po’ di velocità. Noi giocando alto e provando a pressare alto qualcosa concediamo. Ma dobbiamo migliorare le scelte in avanti per fare risultato"."Andiamo lì per vincere"