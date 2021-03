Le parole di Danilo (che oggi sarà utilizzato ancora nel nuovo ruolo di regista) a JTV prima di Cagliari-Juventus: "Abbiamo tanta voglia di ripartire dopo l'eliminazione dalla Champions League, vogliamo dare una risposta per noi stessi. Questo vogliamo fare oggi contro il Cagliari. Dobbiamo giocare come sappiamo e trovare la giusta padronanza nel match, stare alti e fare una buona circolazione della palla per trovare gli spazi per segnare. Loro hanno trovato buone energie col cambio di allenatore, sappiamo cosa ci aspetta ma siamo intenzionati a vincere!"