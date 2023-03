Le parole dia Juventus Tv:PRESTAZIONE – “Siamo contenti perché alla fine lavoriamo per quello, giocare in questo modo. Solo una parte del lavoro, la prossima settimana andiamo lì, un ambiente caldo. CI penseremo, recuperiamo le forze che adesso c’è la Samp”.I GOL – “Siamo consapevoli che dobbiamo migliorare in questo, è importante avere più margine. Abbiamo fatto bene, siamo stati dentro la partita. Siamo preparati per la prossima”.CLEAN SHEET – “Non siamo contenti per Alex, ma siamo contenti perché Bonucci è tornato con noi, è uno che sta sempre sul pezzo ed è importante non subire gol”.NOTA POSITIVA – “Lo spirito di squadra. Chiesa non stava bene ma è stato con noi comunque, questo lo dobbiamo sempre esaltare. Kean ci ha dato una mano in difesa, Manu, Di Maira, se facciamo così possiamo sempre vincere