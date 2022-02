Il difensore della Juventus Danilo è stato intervistato ieri dopo la partita contro il Villarreal da JuventusTv. Queste le sue parole: "In queste partite i dettagli fanno la differenza. Purtroppo in Champions League non ti puoi permettere nessun tipo di disattenzione. Sono sicuro che al ritorno non concederemo loro altre occasioni come successo sul gol. Secondo me abbiamo giocato una buona partita, sarà uno stimolo in più giocarci la qualificazione in casa nostra davanti ai nostri tifosi. La squadra è in crescita costante, partita dopo partita, ed è un aspetto fondamentale per far crescere la considerazione e la fiducia all’interno di tutto il gruppo".