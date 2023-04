Le parole di Danilo a JTV dopo la sconfitta con il Sassuolo:" Quando sbagli un pezzo di partita poi è difficile recuperare, anche se lo abbiamo fatto tante volte in questa stagione. Oggi purtroppo non ci siamo riusciti.perché giovedì ci aspetta una sfida importante. Oggi non ci siamo parlati, c’è amarezza e tristezza. È una partita che dovevamo vincere. Domani abbiamo il giorno libero, è importante staccare la testa perché saranno tutte partite decisive e ci vuole un atteggiamento fisico e mentale molto intenso. Da martedì in poi dobbiamo lavorare sugli errori per vincere la sfida di giovedì. Barbieri? È un ragazzo bravo, si allena benissimo da noi. Ascolta e vuole imparare sempre, poi ha qualità… Non è lì solo perché è un bravo ragazzo. Deve crescere ancora, sono contento per lui."