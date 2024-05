, a Forbes, parla così del suoe del- “Per quanto riguarda il campo, Pep (Guardiola) pensa al calcio in modo completamente diverso nei movimenti e nell'occupazione dello spazio. Ora che sto invecchiando, approfitto dei suoi insegnamenti su come correre in modo più intelligente e aiuto anche i miei compagni a muoversi meglio. Per quanto riguarda la gestione della squadra fuori dal campo Allegri è senza dubbio il più intelligente”."Tutti hanno visto quello che ha fatto in campo, ma è quello che ha fatto nella quotidianità, la sua empatia e il modo in cui interagiva con le persone intorno a lui che mi hanno davvero impressionato. È diventato il mio idolo nel calcio. La gente pensa che i leader debbano sempre parlare ad alta voce, dare consigli a tutti. Ma non è del tutto vero. In effetti, uno degli aspetti più importanti è l’ascolto.”Cosa c'è nel mio futuro? Juventus e Brasile. Questo lavoro non ti permette di staccare la spina mentalmente, Pensando a quello che verrà dopo il calcio, ti senti un po' spaventato perché finora è tutto quello che sapevi. All’improvviso, la tua vita deve cambiare. La prima cosa che farò dopo il calcio sarà iscrivermi all’università e studiare Psicologia Clinica. Voglio farlo per concentrarmi sulla mia crescita personale e allo stesso tempo aiutare chi mi sta vicino nei progetti che ho avviato. Una cosa abbastanza divertente? Stavo proprio parlando con Timothy (Weah ndr.) e Wes (McKennie ndr.) di cosa faremo dopo il calcio, e hanno detto che mi vedono come un oratore motivazionale in futuro. Ma vediamo: è troppo presto per dirlo".