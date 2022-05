Dopo quello a Chiellini, Danilo dedica un messaggio anche a Paulo Dybala. Anche in questo caso belle parole per il compagno, scritte in un post su Instagram: "Paulinho,

Gli addii sono davvero difficili, ma fanno parte della vita! È stato un piacere condividere questi 3 anni con te,hermano. Il mio percorso di vita si è arricchito grazie al tempo trascorso insieme a te. Ad ogni tua giocata, ad ogni tuo gol, ad ogni tua magia, mi sono davvero emozionato in campo, proprio come un tifoso. La tua eredità qui non sarà mai dimenticata, e noi, che rimaniamo, abbiamo il dovere di onorarla. Grazie Joya"