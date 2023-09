Il brasiliano Danilo ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta contro l'Empoli.- 'Lo scorso anno fu molto difficile smaltire la sconfitta per 4-1. Oggi abbiamo dimostrato orgoglio e fame, se abbiamo organizzazione raggiungeremo traguardi importanti. Il mister fa sempre conti, io preferisco lavorare sempre in campo partita dopo partita. Possiamo ancora crescere tanto, sappiamo che ci sono squadre più forti rispetto allo scorso anno ma abbiamo fame di vittorie'.- 'e per me è motivo di orgoglio vestirla'.