ha parlato a DAZN dopo Juventus-Atalanta: "I cambi li fa il mister, noi siamo dentro la partita e dobbiamo giocarla nel modo migliore, questa domanda la devi fare al mister, non vedo molto senso in questa domanda".CRISI IN DIFESA - "Lavoriamo tutta la settimana, ci mettiamo tanto impegno, tanto sacrificio anche, giusto che in questo momento vanno prese le responsabilità anche per noi che siamo quelli più vecchi. Tutta la squadra deve difendere ma sappiamo che è un momento no, questo ci fa crescere. Sicuramente dobbiamo pensare che abbiamo la possibilità di rovesciare le cose settimana prossima.""Nel cercare l'obiettivo che è giocare la Champions. Certamente è un momento più difficile, come vedete il secondo gol che hanno segnato loro, la palla ci passa in mezzo ai piedi"."Sta succedendo più volte, è una roba di squadra, non sono qui per dire che un compagno ha sbagliato, è tutta la squadra. La difesa deve fare un pensiero in più perché noi siamo i responsabili di tenere la porta inviolata ma non devo dire nulla ai ragazzi. Chiesa, Milik, Vlahovic, anche Mckennie, che oggi si è sacrificato con la spalla"."Sicuramente, l'obiettivo che abbiamo dall'inizio, non è cambiato niente"